Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

A ferver. Depois de discutir fortemente com Pedro Jorge, Flávia fica em lágrimas

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge deixa Flávia a falar sozinha e a concorrente fica em lágrimas.

Depois de uma semana de revelações inesperadas, a Gala do Secret Story – Desafio Final não podia ter sido mais intensa. Depois de ter sido acusado de trair a namorada, Afonso recebeu a visita da mãe e, de seguida, a de Catarina Miranda e as reações não podiam ter sido mais explosivas. Miranda confrontou-o diretamente com a alegada traição. Afonso negou tudo, mas não foi suficiente: a namorada terminou o namoro em direto. O concorrente tinha a opção de contar o sucedido aos colegas, mas preferiu ficar em silêncio, deixando a casa cheia de interrogações. Mais tarde decidiu contar tudo a João Ricardo que o tem vindo a apoiar. Na prova de imunidade, Afonso garantiu a sua segurança. Já Catarina foi a expulsa da noite.

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Liliana acusa Sara de hipocrisia: «O Pedro disse que não valho nada como mulher e tu não criticaste!»
03:36

Liliana acusa Sara de hipocrisia: «O Pedro disse que não valho nada como mulher e tu não criticaste!»

16:34
Sara e Nufla entram em confronto: «Não mudo as coisas só porque me convém, como tu!»
01:45

Sara e Nufla entram em confronto: «Não mudo as coisas só porque me convém, como tu!»

16:30
«Mais falso e mais fraco»: Liliana tenta instalar o caos entre o 'Gangue dos Bros'... mas o 'tiro' sai ao lado
02:34

«Mais falso e mais fraco»: Liliana tenta instalar o caos entre o 'Gangue dos Bros'... mas o 'tiro' sai ao lado

16:22
Pedro Jorge 'rasga' João Ricardo: «Ainda vai a tempo de ir lá para fora comentar a edição»
02:24

Pedro Jorge 'rasga' João Ricardo: «Ainda vai a tempo de ir lá para fora comentar a edição»

16:09
As críticas não param! Afonso volta a atacar Nufla: «A única narrativa aqui é com o Pedro Jorge»
02:24

As críticas não param! Afonso volta a atacar Nufla: «A única narrativa aqui é com o Pedro Jorge»

16:09
«Acabou! Não foste homem»: Nufla dá um 'murro na mesa' na polémica com Pedro Jorge
04:12

«Acabou! Não foste homem»: Nufla dá um 'murro na mesa' na polémica com Pedro Jorge

15:49
Mais A ferver

Mais Vistos

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

Ontem às 10:01
Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Hoje às 10:34
Gravidez, idas ao telemóvel e crises de ciúmes. Afonso expõe cada detalhe da relação com Catarina Miranda
13:25

Gravidez, idas ao telemóvel e crises de ciúmes. Afonso expõe cada detalhe da relação com Catarina Miranda

Ontem às 23:00
Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Há 2h e 31min
Perdeu quase 200 mil e nem sonha. Pedro Jorge continua na Casa do Desafio Final e cá fora aconteceu o impensável

Perdeu quase 200 mil e nem sonha. Pedro Jorge continua na Casa do Desafio Final e cá fora aconteceu o impensável

31 mai, 17:51
Ver Mais

Notícias

Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Há 24 min
Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Há 2h e 31min
Daniela Santos implacável: «O Afonso alimenta esperanças, manipula as pessoas e fá-las passar por loucas»

Daniela Santos implacável: «O Afonso alimenta esperanças, manipula as pessoas e fá-las passar por loucas»

Hoje às 12:22
Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Hoje às 10:34
Nomeações mexem com a casa do Secret Story. Já são conhecidos os concorrentes em risco

Nomeações mexem com a casa do Secret Story. Já são conhecidos os concorrentes em risco

Ontem às 22:39
Ver Mais Notícias

Opinião

Gonçalo Quinaz dá opinião sobre Sara: «Tem mais a ver com o Afonso do que com o João Ricardo»

Gonçalo Quinaz dá opinião sobre Sara: «Tem mais a ver com o Afonso do que com o João Ricardo»

30 mai, 16:46
«Jogo de casal» de Sara e João Ricardo duramente criticado: «Não está a ser benéfico. Desapareceu muito»

«Jogo de casal» de Sara e João Ricardo duramente criticado: «Não está a ser benéfico. Desapareceu muito»

30 mai, 16:45
«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

29 mai, 00:53
Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

29 mai, 00:04
Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

25 mai, 19:56
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Há 24 min
Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Há 2h e 31min
Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Ontem às 17:22
Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Ontem às 16:23
Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

Ontem às 13:42
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A ferver. Depois de discutir fortemente com Pedro Jorge, Flávia fica em lágrimas
01:28

A ferver. Depois de discutir fortemente com Pedro Jorge, Flávia fica em lágrimas

Há 2h e 32min
Pedro Jorge e Flávia envolvem-se numa intensa discussão: «És uma mimada»
06:56

Pedro Jorge e Flávia envolvem-se numa intensa discussão: «És uma mimada»

Há 2h e 40min
Flávia toma um longo banho mas nem aí tem descanso. Liliana "dá-lhe na cabeça" e o momento é hilariante
06:07

Flávia toma um longo banho mas nem aí tem descanso. Liliana "dá-lhe na cabeça" e o momento é hilariante

Há 3h e 25min
Digno de meme. João Ricardo dá um banho de sal a Flávia
04:08

Digno de meme. João Ricardo dá um banho de sal a Flávia

Há 3h e 40min
Concorrentes recebem nova pista e João Ricardo tem atitude impulsiva. Veja tudo
01:18

Concorrentes recebem nova pista e João Ricardo tem atitude impulsiva. Veja tudo

Há 3h e 42min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Conheceram-se nos bastidores da TVI e hoje, já com um filho, formam um dos casais mais bonitos da televisão

Conheceram-se nos bastidores da TVI e hoje, já com um filho, formam um dos casais mais bonitos da televisão

Há 42 min
Revelada a maior surpresa do "Big Brother Verão": "Uma nova área, integrada na casa principal"

Revelada a maior surpresa do "Big Brother Verão": "Uma nova área, integrada na casa principal"

Há 44 min
Igor Rodriguez fala sobre Afonso Leitão... e reage a críticas: "Vou dizer apenas uma coisa"

Igor Rodriguez fala sobre Afonso Leitão... e reage a críticas: "Vou dizer apenas uma coisa"

Ontem às 15:52
A nova vida (de sucesso) de Débora Neves: "Muitas horas de trabalho feitas com paixão e propósito"

A nova vida (de sucesso) de Débora Neves: "Muitas horas de trabalho feitas com paixão e propósito"

Ontem às 15:48
Em biquíni, Kelly Baron confessa "complexos"

Em biquíni, Kelly Baron confessa "complexos"

31 mai, 20:41
Ver Mais Outros Sites