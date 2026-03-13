A ferver. Hélder e Sara entram em conflito e Luzia vê-se obrigada e intervir: «Estás a ser mauzinho»

No Secret Story 10, Hélder questiona Catarina, que é a Guia da Semana, sobre quem é que deve lavar a louça uma vez que está muita louça por lavar. Sara não gosta do reparo e, no confessionário, diz não ter nada a provar a Hélder e não tem dúvidas que o tom que ele usou foi para a destabilizar. Luzia sai em defesa de Sara e diz que ele está a ser “mauzinho” mas a discussão continua e Sara diz que o facto de outras pessoas o chamarem à razão é sinal que não está a agir bem. Pouco depois, Hélder acaba por aproximar-se de Sara, que lava a louça, e questiona-a se acha que ele falou alto e pede desculpa. Sara acaba por chorar e, em confessionário, diz que já não lhe vai dar mais oportunidades.

