A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»

No Secret Story 10, já de madrugada, o Diogo vai acordar a Jéssica para o substituir na prova e fica em choque já que a concorrente que se recusa a ir gritando furiosa com o Diogo e o Hugo. Os rapazes riem deixando a Jéssica ainda mais indignada e, sem tirar a venda dos olhos, reclama bastante enumerando as falhas e desleixo dos rapazes. Embora se farte de reclamar, a Jéssica acaba por se levantar para render o Diogo, no entanto, quando se apercebe que o Hugo cometeu mais uma falha volta para a cama verdadeiramente transtornada. Passados 5 minutos, a Jéssica volta para o jardim para cumprir o seu turno…