A ferver! Leandro pega-se com Pedro. E este foi o motivo

No Secret Story – Desafio Final, Leandro gabou-se de ser o concorrente que mais limpa a Casa, comentário que não passou em branco e acendeu uma pequena troca de palavras com Marisa e Pedro. A picardia acabou por puxar à tona um tema mais espinhoso: a roupa «tendenciosa» vendida na loja de Leandro.
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VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15