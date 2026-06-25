A ferver! Leandro pega-se com Pedro. E este foi o motivo

No Secret Story – Desafio Final, Leandro gabou-se de ser o concorrente que mais limpa a Casa, comentário que não passou em branco e acendeu uma pequena troca de palavras com Marisa e Pedro. A picardia acabou por puxar à tona um tema mais espinhoso: a roupa «tendenciosa» vendida na loja de Leandro.

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VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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