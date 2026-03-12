A ferver. Mexerico sobre João leva Eva a exaltar-se

No Secret Story 10, Eva exalta-se ao ouvir que João pode estar a colocar em risco a relação que tem lá fora ao aproximar-se dela. Para a concorrente pode sim existir amizade entre homem e mulher sem que isso implique um sentimento de amor. João desvaloriza o mexerico por considerar descabido e ainda lança farpa a todos os colegas.
Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18