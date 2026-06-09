A ferver! Pedro Jorge rasga João Ricardo: «A tua argumentação é muito fraca»

No Secret Story – Desafio Final, Pedro decidiu não ter subguias e distribuiu as tarefas da casa. Quando Liliana quis saber como seria o seu aniversário, João garantiu que haveria um bolo de três andares, mas Pedro cortou o entusiasmo, dizendo que João só foi convidado a fazer o bolo, não a entrar na festa. A picardia entre os dois escalou até Pedro rematar com um apelido certeiro: "Charlie Chaplin da Malveira", em alusão ao bigode do colega.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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