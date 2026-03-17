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A ferver. Sara e Luzia entram em despique e o centro da polémica está relacionado com Hélder

No Secret Story 10, Luzia e Sara entram numa discussão polémica devido ao comentário que Hélder teve para com Sara. Luzia explica-se mas ainda assim, o clima aquece.

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