A ferver: Sara enfrenta Pedro após acusação de estar a usar enredo com João para benefício próprio

No Secret Story - Desafio Final, Sara assume que não percebe o que Pedro quer dizer quando salienta que a relação de Sara com João é por utilidade. Pedro acha que Sara vai aproveitar o enredo por saber que é algo que é explorado e pode dar jeito para jogo. Sara nega, mas Pedro insiste que a colega fala e interage muito com João que, a determinada altura, junta-se e ouve a conversa. Pedro e Sara debatem sobre as atitudes de Sara com João assim como as de Pedro com Flávia.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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