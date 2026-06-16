A ferver: Sara pede respeito, Pedro reage com provocação e o clima aquece

No Secret Story - Desafio Final, Sara insiste com Marisa e Pedro para fazerem um minuto de silêncio, por ser feriado mas Pedro não se mostra recetivo. Sara insisite e os colegas acabam por ceder mas a meio do minuto Pedro interrompe a questionar Sara quando é que ela vai lavar a Casa de Banho. Sara relembra Pedro que sempre cooperou em tudo o que era importante para ele e agora não vê o contrário acontecer. Pedro acaba então por ceder e no final da contagem de Sara, esta pergunta se custou assim tanto. Pedro manda um beijinho para todas as pessoas que sofreram das pontas descasadas.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

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