A ferver! Sara rasga Liliana: «Dói-te? Básica, poucachinha…»

No Secret Story – Desafio Final, Liliana acusou Sara de ter o ego inflado e de se encostar estrategicamente a Pedro Jorge, já detentor de um título, por pura conveniência.

Sara respondeu sem papas na língua: afirmou que Liliana não a afeta minimamente e que chega a irritá-la até quando sorri. Assumiu ser uma ameaça para a adversária e não poupou nas críticas, apelidando-a de básica, pouco empática, repetitiva e insignificante.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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