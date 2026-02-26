A impagável reação de João ao ver concorrente admitir atração pela namorada

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos na casa do “Secret Story 10”, analisando ao detalhe os momentos mais marcantes dos últimos dias, as emoções intensas entre os concorrentes e o impacto das dinâmicas mais recentes. O trio debate ainda as estratégias que começam a ganhar força, as alianças e rivalidades em formação, bem como os episódios mais surpreendentes que estão a dar que falar, antecipando possíveis conflitos e reviravoltas nesta nova fase do reality show.