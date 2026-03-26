No Secret Story 10, Ariana é a líder da Semana. A sua liderança não deixou ninguém indiferente e estas são as imagens que o comprovam.
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A liderança de Ariana não deixou ninguém indiferente e estas são as imagens que o comprovam
- Secret Story
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