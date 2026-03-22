No Secret Story 10, pela manhã, ondulações entre Diogo e Ariana deixam Eva incrédula.
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À luz do dia: Ondulações entre Diogo e Ariana deixam Eva incrédula
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À luz do dia: Ondulações entre Diogo e Ariana deixam Eva incrédula
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Momento insólito no jardim: Ariana no colo de Diogo, enquanto Eva observa ao lado de João
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Em conversa com Sara, Hugo faz garantias: «Não quero namorar nem ter uma relação»
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Sara não percebe as promessas de Hugo sobre uma vida a dois: «Sou emocionado»
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Após conversa profunda com Eva, Diogo corre para os braços de Ariana e recebe carícias
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Visivelmente abalada, Eva confessa: «Não aguentavas metade do que estou a aguentar»
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Diogo garante à namorada que nada aconteceu com Ariana «Estás segura»
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Cena de ciúmes: Diogo incomodado com a aproximação da namorada a João
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Mentiras? Diogo garante a Eva que dorme afastado de Ariana
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O momento: Diogo conta a sua versão a Eva. Será que coincide com a realidade?
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Eva faz pergunta arrebatadora e a resposta surpreende: «Queres perder-me?»
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Eva perde a cabeça e Diogo não tem dúvidas de que a namorada é «Psicopata»
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Tudo em pratos limpos: Eva afirma que vai confrontar ariana como «irmã» de Diogo
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Revoltada: Eva replica os movimentos que Diogo faz com Ariana
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Inédito: Diogo justifica-se e faz cena de ciúmes a Eva por causa de João
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Após manhã agitada com Ariana, Diogo muda-se para a cama de Eva e a concorrente revolta-se
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