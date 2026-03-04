Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

A moda está a pegar! Jéssica «converte» concorrente a dormir com o som do secador

No Secret Story 10, Jéssica revelou que só consegue adormecer ao som do secador do cabelo. Agora, há um outro concorrente que também está rendido ao método.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar o Secret Story 10. A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem»
02:22

Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem»

14:09
Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

11:48
Partida! Norberto finge que chora desalmadamente e deixa colegas em preocupação máxima
03:48

Partida! Norberto finge que chora desalmadamente e deixa colegas em preocupação máxima

09:51
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

01:20
Dinâmica de homens vestidos de mulher gera discórdia e Pedro tem reação que mereceu as palmas dos colegas
03:16

Dinâmica de homens vestidos de mulher gera discórdia e Pedro tem reação que mereceu as palmas dos colegas

00:13
«Tu gostas da Eva»: Ricardo João entala Diogo à frente de todos
01:39

«Tu gostas da Eva»: Ricardo João entala Diogo à frente de todos

23:37 Ontem
Mais Viral

Mais Vistos

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Há 3h e 33min
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

2 mar, 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Há 3h e 41min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 3h e 22min
Ver Mais

Notícias

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 15 min
Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 49 min
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Há 1h e 59min
Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Há 3h e 1min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 3h e 22min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Hoje às 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 15 min
Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 49 min
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Há 1h e 59min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 3h e 22min
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Há 3h e 41min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe
05:35

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe

Há 3h e 19min
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Hoje às 01:20
Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»
02:08

Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»

Ontem às 22:52
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Ontem às 14:46
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

2 mar, 01:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Subiu-lhe à cabeça": Inês Morais reage a acusação de ser "uma desilusão"!

"Subiu-lhe à cabeça": Inês Morais reage a acusação de ser "uma desilusão"!

Há 9 min
Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Há 2h e 14min
João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

Hoje às 08:23
Nelson Fernandes com surpresa em vista: "Uma novidade muito especial"

Nelson Fernandes com surpresa em vista: "Uma novidade muito especial"

Hoje às 07:58
Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Ontem às 15:47
Ver Mais Outros Sites