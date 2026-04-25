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A primeira reação de Diogo à vitória de Eva: «Na minha opinião não é justo»

No Secret Story 10, Eva vence o programa e o momento é de grande êxtase e entusiasmo. A concorrente conquista 100 000 euros. Momentos depois, Diogo revela a sua opinião a esta vitória.

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