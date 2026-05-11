No Dois às 10, conversamos com Ariana depois da sua expulsão do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente conta como os familiares reagiram à sua proximidade com Diogo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
A reação dos pais de Ariana à relação com Diogo: «Disseram para eu pensar bem»
- Dois às 10
- Hoje às 11:27
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:59
A reação dos pais de Ariana à relação com Diogo: «Disseram para eu pensar bem»
Hoje às 11:27
09:06
Daniela defende-se de acusações: «Eu fiz tudo para ninguém se incomodar»
Há 23 min
08:25
Bruno Simão tem gesto inédito para com Liliana. Esta é a reação da concorrente
Há 35 min
02:21
«Jogo em dupla?»: Marisa Susana pega-se com Liliana. E o motivo envolve Afonso
Há 50 min
07:51
O que correu mal? Retrospetiva da semana provoca caos na casa
Há 52 min
07:43
Catarina lança comentário irónico que envolve Pedro: «Preciso de uma sombra nova…»
Há 1h e 19min
06:49
Quem não merecia estar no Desafio Final? Saiba a resposta destes concorrentes
Há 1h e 22min
02:05
Durante almoço, Sara justifica nova postura no jogo. E este concorrente escuta tudo atrás da porta
Há 1h e 36min
02:00
Sem filtros, Ricardo João responde a Catarina: «Quem fala de lealdade e depois não a pratica...»
Há 1h e 47min
05:10
Sara deixa conselho afiado a Catarina
Há 1h e 48min
06:32
Pedido de desculpas aceite? Catarina pede perdão a Sara. E esta foi a reação da concorrente
Há 1h e 59min
07:45
Pedro tem opinião inédita sobre Ricardo João: «Tu chegavas às galas…»
Há 2h e 4min
06:56
Catarina implacável com Sara: «Senti que falavas do meu nome com desprezo»
Há 2h e 26min
06:56
«Eu chegar lá fora e ver todos os insultos…»: Sara “deixa tudo em pratos limpos” com Catarina
Há 2h e 27min
07:18
Pedro conta aventura no Secret Story 9 e Sara dispara: «E a cena das borboletas?»
Há 2h e 34min
01:23
Pedro Jorge ganhou 250 mil euros e agora foi questionado por Ricardo João: «E a guita?»
Há 3h e 6min