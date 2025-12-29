No «Dois às 10», damos início o programa com uma provocção de Cláudio Ramos a Cristina Ferreira que não ficou sem resposta.
A reação imperdível de Cristina Ferreira à imitação de Cláudio Ramos: «Noéliaaa...»
Hoje às 09:53
00:47
A reação imperdível de Cristina Ferreira à imitação de Cláudio Ramos: «Noéliaaa...»
Hoje às 09:53
04:44
Tensão máxima na Cadeira Quente! Pedro Jorge confronta Liliana por causa de Zé e discussão descamba
Há 8 min
03:42
Concorrentes chocados com saída de Leandro: «Tinha tudo para ser um finalista»
Há 24 min
03:41
Tensão em direto! Dylan e Cândido num frente a frente por causa de Inês
Há 30 min
04:35
Pedro Jorge ignora Marisa após expulsão e deixa a mulher de coração apertado
Há 55 min
01:53
Explosão no Secret Story! Marisa vira-se contra Pedro Jorge e acusação deixa Liliana em choque
Há 59 min
09:21
Última Hora! Voz testa concorrentes até ao último minuto
Há 1h e 6min
02:44
Liliana eleita mais ciumenta, Marisa ataca voto de Pedro e provocações disparam na casa
Há 1h e 26min
03:35
«Sempre foi o pau mandado da Marisa Susana»: Marisa lança provocação e Pedro Jorge acaba isolado e magoado
Há 1h e 33min
04:48
Marisa passa-se e arrasa Pedro Jorge: «Se calhar o teu íntimo é assim»
Há 1h e 50min
05:07
Pedro Jorge, Liliana e Marisa são confrontados com uma decisão importante e envolve o dinheiro de Inês
Há 2h e 1min
03:13
Qual foi a maior gargalhada desta edição? Concorrentes recordam o momento em que mais se riram
Há 2h e 4min
11:09
«Eu fiquei um bocadinho reticente»: Os concorrentes debatem qual a pista que mais os marcou
Há 3h e 2min
03:52
Balanço final. Os concorrentes recordam os momentos em que mais sentiram orgulho no Secret Story 9
Há 3h e 7min
01:12
Surpreendente. Marisa recorda o gesto de Inês que mais a marcou
Há 3h e 10min
02:32
Hilariante. Pedro recorda o momento mais trapalhão de Liliana e coloca a casa toda a rir
Há 3h e 16min
02:00
«Foi a visão de jogo»: Inês explica o que considera ter aprendido com Liliana
Há 3h e 19min
03:57
Emocionante. Marisa chora após ouvir o momento mais verdadeiro que viveu com Pedro
Há 3h e 24min
02:56
Inês fala do momento em que sentiu que Pedro foi uma inspiração para ela e deixa os colegas surpreendidos
Há 3h e 27min
00:34
Marisa recorda o momento mais divertido que viveu com Liliana e lança farpa à colega
Há 3h e 35min
01:25
A pergunta que não quer calar. Liliana expõe qual o momento em que Pedro mais a marcou
Há 3h e 38min
04:33
Marisa relata episódio assustador em que foi assaltada: «Sujeita a levar uma facada...»
Hoje às 15:50
02:27
Liliana volta a falar do ex-noivo Zé: «Se pudesse apagar o pedido de casamento...»
Hoje às 14:46
01:32
Inês recorda o "ex": «Tentei dar uma oportunidade, devia ter posto um ponto final»
Hoje às 14:43
04:19
Pedro "defende" ex-noivo Zé para atacar Liliana?: «Fizeste o que fizeste e nem pediste desculpa»
Hoje às 14:29
01:17
Pedro e Liliana em troca de acusações: «Tento mudar e peço desculpa, já tu erras e orgulhas-te»
Hoje às 14:25
01:53
Pedro pede perdão a Marisa: «Por ter faltado ao respeito, fiz o que fiz...»
Hoje às 14:21
02:59
Marisa lança farpa afiada a ex-concorrente: «Dou um voto de confiança, só vejo tudo bonito e depois...»
Hoje às 14:19
01:10
Liliana lança desabafo impactante e lembra o "ex": «Quero deixar as más recordações...»
Hoje às 14:14
01:01
Emocionada, Inês faz confissão especial: «Sou mais forte...»
Hoje às 14:11
02:51
Em lágrimas, Marisa fala sozinha sobre «O verdadeiro Pedro»
Hoje às 13:57
03:48
Marisa não tem dúvidas: O pedido de desculpas de Pedro Jorge é falso
Hoje às 13:55
01:06
Pedido de desculpas acaba em lágrimas: «Não te conheço aqui»
Hoje às 13:50
09:24
Imperdível: Marisa e Pedro de costas voltadas
Hoje às 13:46
01:46
Mágoa: Marisa não esquece a Gala de ontem e desabafa sobre Pedro Jorge
Hoje às 13:08
03:08
O calor voltou à Malveira! Liliana e Inês despedem-se da piscina em grande
Hoje às 12:32
52:11
As desilusões de Leandro após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa
Hoje às 12:21
02:28
Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»
Hoje às 11:57
03:06
Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro
Hoje às 11:57
01:51
Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar
Hoje às 11:51
03:58
Leandro deixa duras críticas a Pedro e Marisa: «Aquela relação não tem nada de saudável»
Hoje às 11:49
01:11
Leandro mais desiludido do que nunca com Pedro e Marisa: «Mas eles estão a brincar com quem?»
Hoje às 11:45
02:21
«Tu és ingénua em relação ao Pedro»: Liliana alerta Marisa sobre comportamentos do marido
Hoje às 11:31
02:29
Leandro defende Liliana: «Não julguei. Ela é que tem de mandar na vida dela»
Hoje às 11:29
04:09
Fora do Secret Story, Leandro mostra-se magoado com Pedro e Marisa: «Não me sinto amigo deles»
Hoje às 11:27
06:54
Liliana quebra o silêncio e revela o seu maior arrependimento
Hoje às 11:23
01:30
Cristina Ferreira para Leandro: «Tu eras dos meus concorrentes favoritos desde o casting»
Hoje às 11:20
03:32
Leandro recusa rótulo de arrogante: «Sempre disse que estava ali para trabalhar»
Hoje às 11:19
02:29
Este foi o momento mais difícil na casa para Pedro. E não envolve Marisa
Hoje às 11:14
01:41
Fora do Secret Story, Leandro fala de Pedro e Marisa e de injustiças no jogo
Hoje às 11:14
02:29
Marisa abre o coração no pequeno-almoço especial: «O momento mais difícil de todos foi…»
Hoje às 11:13
05:13
Pedro e Liliana trocam picardias em pequeno-almoço especial: «Inconveniente»
Hoje às 11:10
03:46
Imperdível! Este foi o primeiro brinde dos finalistas do Secret Story 9
Hoje às 10:49
03:42
Cristina Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece tudo sobre os castings de Liliana e Zé
Hoje às 10:34
06:53
Cláudio Ramos critica atitudes de Pedro Jorge: «Acha que pode tudo»
Hoje às 10:27
03:25
Todas as reações: Inês cede à tentação e a casa enfrenta uma consequência chocante
Hoje às 10:20
03:25
«Tens coragem?»: Inês arrisca… e a casa enfrenta uma consequência aterradora
Hoje às 10:18
06:50
Final à vista: assim foi a primeira manhã dos finalistas do Secret Story 9
Hoje às 10:10
05:50
Leandro não foi verdadeiro? Liliana, Marisa e Inês questionam postura do concorrente
Hoje às 09:59
04:12
Inédito! Finalistas reagem às histórias dos segredos dos ex-concorrentes
Hoje às 09:45
01:40
«Não tens valores nenhuns»: Pedro explode com Liliana na cadeira quente
Hoje às 09:21