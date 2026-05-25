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A relação de Bruno Simão e Marisa Susana volta a pegar fogo. E o tema do “padrinho” volta a surgir

No Secret Story – Desafio Final, Marisa Susana e Bruno entraram em confronto, trocando críticas mútuas. Marisa acusou Bruno de depender de um "padrinho" para se manter na Casa, apontando ainda um padrão no seu comportamento dentro da casa.

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