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A um dia da final, Pedro não poupa João Ricardo: «Reles»

No Secret Story – Desafio Final, Pedro acusa João usado Sara para jogo e no fim dar “a cartada final”: não a ter salvo. João diz que o colega não percebeu nada do seu jogo e tenta explicar o seu ponto, mas Pedro fala sempre por cima até que João lhe diz que ele o faz lembrar “os grunhos que se sentam na Assembleia da República”. Pedro acusa João de se ter dado bem com Liliana para não a atacar e para não ser “reles” pois ia trazer assuntos das outras casa para jogo.

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