Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

17:56
É oficial: Ex de Afonso vai falar em direto sobre o caso polémico com Catarina Miranda - Big Brother
01:36

É oficial: Ex de Afonso vai falar em direto sobre o caso polémico com Catarina Miranda

17:54
Afonso Leitão assume sobre Catarina Miranda: «Tristeza e desilusão» - Big Brother
00:47

Afonso Leitão assume sobre Catarina Miranda: «Tristeza e desilusão»

17:44
Francisco Monteiro defende Catarina Miranda e atira: «Já tinha sido enganada os meses todos que esteve com ele» - Big Brother
02:38

Francisco Monteiro defende Catarina Miranda e atira: «Já tinha sido enganada os meses todos que esteve com ele»

17:38
Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão com "mulher do Norte": «Já esteve com ela» - Big Brother
02:57

Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão com "mulher do Norte": «Já esteve com ela»

17:34
Francisco Monteiro pronuncia-se sobre Catarina Miranda e Afonso: «Eu vi. Eu faria pior» - Big Brother
02:00

Francisco Monteiro pronuncia-se sobre Catarina Miranda e Afonso: «Eu vi. Eu faria pior»

17:29
As imagens que faltavam da polémica com Catarina Miranda. Este foi o momento em que Afonso contou tudo a João Ricardo - Big Brother
00:41

As imagens que faltavam da polémica com Catarina Miranda. Este foi o momento em que Afonso contou tudo a João Ricardo

17:28
Afonso Leitão como nunca o viu. Esta foi a reação ao saber que está oficialmente solteiro - Big Brother
01:29

Afonso Leitão como nunca o viu. Esta foi a reação ao saber que está oficialmente solteiro

17:15
Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu - Big Brother

Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

17:10
Flávia é eleita a "maior bebé chorona da Casa". E veste-se a rigor - Big Brother
10:02

Flávia é eleita a "maior bebé chorona da Casa". E veste-se a rigor

16:30
Afonso Leitão desabafa com João Ricardo sobre polémica. E acusa Catarina Miranda de estar a mentir - Big Brother
02:36

Afonso Leitão desabafa com João Ricardo sobre polémica. E acusa Catarina Miranda de estar a mentir

16:26
Pedro Jorge acusa Flávia de "faltar ao respeito": «À pessoa que tenho lá fora...» - Big Brother
04:14

Pedro Jorge acusa Flávia de "faltar ao respeito": «À pessoa que tenho lá fora...»

16:23
Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha» - Big Brother

Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

15:40
Liliana vai com tudo contra concorrente: «Fazes as malas e vais embora» - Big Brother
07:52

Liliana vai com tudo contra concorrente: «Fazes as malas e vais embora»

15:31
Afonso Leitão afirma: «Estou perdido. Não sei o que ando a fazer» - Big Brother
05:39

Afonso Leitão afirma: «Estou perdido. Não sei o que ando a fazer»

14:40
Afinal, o que se passa com Afonso? Concorrentes expõe teorias - Big Brother
05:40

Afinal, o que se passa com Afonso? Concorrentes expõe teorias

14:08
Pedro Jorge está convicto de que Afonso vai desistir do Desafio Final. Mas Marisa Susana tem outra teoria - Big Brother
01:57

Pedro Jorge está convicto de que Afonso vai desistir do Desafio Final. Mas Marisa Susana tem outra teoria

13:48
Enquanto todos almoçam, Nufla pergunta: «Onde está o Afonso?». A resposta apanha-a de surpresa - Big Brother
01:03

Enquanto todos almoçam, Nufla pergunta: «Onde está o Afonso?». A resposta apanha-a de surpresa

13:42
Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti» - Big Brother

Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

13:40
Sara e Leandro em picardia acesa: «Tu fazes por isso, para me ver para baixo» - Big Brother
01:05

Sara e Leandro em picardia acesa: «Tu fazes por isso, para me ver para baixo»

13:27
Pedro Jorge provoca Leandro: «Uma pessoa com 31 anos fazer o que faz nesta casa, é muito infantil» - Big Brother
02:31

Pedro Jorge provoca Leandro: «Uma pessoa com 31 anos fazer o que faz nesta casa, é muito infantil»

13:25
Nufla acusa: «Uma hipocrisia gigante». Marisa Susana passa-se: «Ó bandeirinha» - Big Brother
04:54

Nufla acusa: «Uma hipocrisia gigante». Marisa Susana passa-se: «Ó bandeirinha»

13:15
Marisa Susana arrasa Liliana: «Vergonhoso, não se dá ao respeito (…) vítima» - Big Brother
10:15

Marisa Susana arrasa Liliana: «Vergonhoso, não se dá ao respeito (…) vítima»

13:04
Marisa Susana junta-se a Pedro Jorge contra Leandro: «Falta-te a argumentação» - Big Brother
06:44

Marisa Susana junta-se a Pedro Jorge contra Leandro: «Falta-te a argumentação»

12:51
Após se terem recusado a participar em dinâmica, Pedro Jorge critica postura de Liliana e Leandro: «Só me dão matéria para o jogo» - Big Brother
06:28

Após se terem recusado a participar em dinâmica, Pedro Jorge critica postura de Liliana e Leandro: «Só me dão matéria para o jogo»

12:50
Um milhão e meio de visualizações: O vídeo mais explosivo do confronto entre Catarina Miranda e Afonso - Big Brother

Um milhão e meio de visualizações: O vídeo mais explosivo do confronto entre Catarina Miranda e Afonso

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

É oficial: Ex de Afonso vai falar em direto sobre o caso polémico com Catarina Miranda

É oficial: Ex de Afonso vai falar em direto sobre o caso polémico com Catarina Miranda

Há 11 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Afonso Leitão assume sobre Catarina Miranda: «Tristeza e desilusão»

Afonso Leitão assume sobre Catarina Miranda: «Tristeza e desilusão»

Há 13 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Francisco Monteiro defende Catarina Miranda e atira: «Já tinha sido enganada os meses todos que esteve com ele»

Francisco Monteiro defende Catarina Miranda e atira: «Já tinha sido enganada os meses todos que esteve com ele»

Há 23 min
Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão com "mulher do Norte": «Já esteve com ela»

Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão com "mulher do Norte": «Já esteve com ela»

Há 29 min
Francisco Monteiro pronuncia-se sobre Catarina Miranda e Afonso: «Eu vi. Eu faria pior»

Francisco Monteiro pronuncia-se sobre Catarina Miranda e Afonso: «Eu vi. Eu faria pior»

Há 33 min
As imagens que faltavam da polémica com Catarina Miranda. Este foi o momento em que Afonso contou tudo a João Ricardo

As imagens que faltavam da polémica com Catarina Miranda. Este foi o momento em que Afonso contou tudo a João Ricardo

Há 38 min
Afonso Leitão como nunca o viu. Esta foi a reação ao saber que está oficialmente solteiro

Afonso Leitão como nunca o viu. Esta foi a reação ao saber que está oficialmente solteiro

Há 39 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Há 45 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

Há 52 min
Flávia é eleita a "maior bebé chorona da Casa". E veste-se a rigor

Flávia é eleita a "maior bebé chorona da Casa". E veste-se a rigor

Há 57 min
Afonso Leitão desabafa com João Ricardo sobre polémica. E acusa Catarina Miranda de estar a mentir

Afonso Leitão desabafa com João Ricardo sobre polémica. E acusa Catarina Miranda de estar a mentir

Há 1h e 37min
Pedro Jorge acusa Flávia de "faltar ao respeito": «À pessoa que tenho lá fora...»

Pedro Jorge acusa Flávia de "faltar ao respeito": «À pessoa que tenho lá fora...»

Há 1h e 41min

Mais Vistos

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

Hoje às 10:01
Afonso mostra-se muito abalado e tem atitude surpreendente durante a cadeira quente
01:31

Afonso mostra-se muito abalado e tem atitude surpreendente durante a cadeira quente

Hoje às 01:09
Acusado de apoiar Catarina Miranda, Francisco Monteiro quebra o silêncio. E a resposta não deixa margem para dúvidas

Acusado de apoiar Catarina Miranda, Francisco Monteiro quebra o silêncio. E a resposta não deixa margem para dúvidas

Hoje às 10:29
Perdeu quase 200 mil e nem sonha. Pedro Jorge continua na Casa do Desafio Final e cá fora aconteceu o impensável

Perdeu quase 200 mil e nem sonha. Pedro Jorge continua na Casa do Desafio Final e cá fora aconteceu o impensável

Ontem às 17:51
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set 2025, 09:05
Ver Mais

Notícias

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Há 45 min
Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

Afonso Leitão decidiu esconder a verdade de todos os colegas. Menos de um que já o encobriu

Há 52 min
Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Há 1h e 43min
Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

Hoje às 13:42
Um milhão e meio de visualizações: O vídeo mais explosivo do confronto entre Catarina Miranda e Afonso

Um milhão e meio de visualizações: O vídeo mais explosivo do confronto entre Catarina Miranda e Afonso

Hoje às 12:50
Ver Mais Notícias

Opinião

Gonçalo Quinaz dá opinião sobre Sara: «Tem mais a ver com o Afonso do que com o João Ricardo»

Gonçalo Quinaz dá opinião sobre Sara: «Tem mais a ver com o Afonso do que com o João Ricardo»

30 mai, 16:46
«Jogo de casal» de Sara e João Ricardo duramente criticado: «Não está a ser benéfico. Desapareceu muito»

«Jogo de casal» de Sara e João Ricardo duramente criticado: «Não está a ser benéfico. Desapareceu muito»

30 mai, 16:45
«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

29 mai, 00:53
Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

Atitude polémica de Afonso dá que falar: «É um grandessíssimo provocador»

29 mai, 00:04
Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

25 mai, 19:56
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Há 45 min
Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Há 1h e 43min
Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

Partilha rara! Catarina Miranda mostra a mãe e escreve carta aberta: «A minha força vem de ti»

Hoje às 13:42
Um milhão e meio de visualizações: O vídeo mais explosivo do confronto entre Catarina Miranda e Afonso

Um milhão e meio de visualizações: O vídeo mais explosivo do confronto entre Catarina Miranda e Afonso

Hoje às 12:50
Catarina revela quem quer que ganhe o “Secret Story – Desafio Final”
01:35

Catarina revela quem quer que ganhe o “Secret Story – Desafio Final”

Hoje às 12:03
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Afinal, o que se passa com Afonso? Concorrentes expõe teorias
05:40

Afinal, o que se passa com Afonso? Concorrentes expõe teorias

Há 3h e 27min
Pedro Jorge está convicto de que Afonso vai desistir do Desafio Final. Mas Marisa Susana tem outra teoria
01:57

Pedro Jorge está convicto de que Afonso vai desistir do Desafio Final. Mas Marisa Susana tem outra teoria

Há 3h e 59min
«Advogada do diabo»: Esta é a posição de Cristina Ferreira na polémica entre Afonso e Catarina Miranda

«Advogada do diabo»: Esta é a posição de Cristina Ferreira na polémica entre Afonso e Catarina Miranda

Hoje às 12:26
Inês Morais não larga a mão de Catarina Miranda e volta à carga contra Afonso e a sua mãe: «mentirosos»

Inês Morais não larga a mão de Catarina Miranda e volta à carga contra Afonso e a sua mãe: «mentirosos»

Hoje às 11:02
Marisa Susana revela a Pedro Jorge uma descoberta inédita e esta é a reação do colega
02:02

Marisa Susana revela a Pedro Jorge uma descoberta inédita e esta é a reação do colega

Hoje às 10:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Igor Rodriguez fala sobre Afonso Leitão... e reage a críticas: "Vou dizer apenas uma coisa"

Igor Rodriguez fala sobre Afonso Leitão... e reage a críticas: "Vou dizer apenas uma coisa"

Há 2h e 15min
A nova vida (de sucesso) de Débora Neves: "Muitas horas de trabalho feitas com paixão e propósito"

A nova vida (de sucesso) de Débora Neves: "Muitas horas de trabalho feitas com paixão e propósito"

Há 2h e 19min
Em biquíni, Kelly Baron confessa "complexos"

Em biquíni, Kelly Baron confessa "complexos"

Ontem às 20:41
"Teve de ser operada de urgência": revelado problema de saúde da filha de Melão!

"Teve de ser operada de urgência": revelado problema de saúde da filha de Melão!

Ontem às 16:30
Filha de Melão internada

Filha de Melão internada

Ontem às 15:43
Ver Mais Outros Sites