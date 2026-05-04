VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final No Desafio Final, Juliana foi a terceira concorrente expulsa com 27% dos votos. Secret Story Hoje às 00:05 Últimos vídeos Últimos vídeos 01:03 A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final Hoje às 00:05 07:26 Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro Há 3h e 46min 07:11 Estratégia e "coração de lado". Estas são as nomeações do confessionário Há 3h e 55min 01:33 «Quero que ela chegue muito longe»: Juliana confessa ter-se surpreendido com esta concorrente Há 3h e 55min 09:30 Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova Hoje às 00:30 02:00 «Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim Hoje às 00:17 02:01 Leandro é o cúmplice da Voz e tem o dever de guardar o segredo da semana. Saiba tudo Hoje às 00:14 01:55 Indiferença? Atitude de Pedro Jorge para com Marisa Susana não escapa a Cristina Ferreira Hoje às 00:12 05:12 Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes Hoje às 00:11 02:04 Desafio Final fora da casa? Confronto entre Catarina Miranda e Fábio sobe de tom Hoje às 00:04 04:00 Estas concorrentes recebem uma atribuição de peso e Afonso é o escolhido. Qual será a consequência? Ontem às 23:45 05:57 Emoção ao rubro no Dia da Mãe. Sara e Marisa Susana recebem presentes dos filhos e é de derreter o coração Ontem às 23:41 05:48 Em direto, Sara não deixa nada por dizer em relação a Hugo: «Não, não gostei» Ontem às 23:34 05:48 «Galaste-me na primeira gala»: João Ricardo e Sara em clima de "romance" Ontem às 23:34 05:17 Amor no ar? João Ricardo é «encostado» à parede e admite: «Leão com leoa não dá» Ontem às 23:28 01:10 Marisa Susana conquista uma vantagem. E a reação não correspondeu às expectativas da Voz Ontem às 23:22