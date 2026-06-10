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Abraçados e em lágrimas. Pedro Jorge e Marisa Susana "baixam a guarda" em momento cúmplice

Marisa Susana desabafa com Pedro Jorge sobre como foi difícil para a sua filha a entrada no programa. Pedro também partilha como foi a sua despedida da família e emociona-se quando lhe conta que a filha lhe deu um brinquedo para que não se esquecesse dela. Os dois choram e no fim, Pedro abraça Marisa. 

  • Há 54 min
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