Na Gala do Secret Story 10, Diogo teve oportunidade de abraçar alguém assim que chegou a estúdio e a escolha não foi Ariana.
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Abraço emotivo! Após expulsão, esta foi a primeira pessoa que Diogo quis abraçar em estúdio. E não foi Ariana
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