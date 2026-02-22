Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João

Na gala de estreia do Secret Story 10, Ana e Ricardo João pensavam que iam entrar sozinhos, mas foram surpreendidos com um desafio.

Com 31 anos, Ana chega de Valongo determinada a virar a página da sua vida. Gerontóloga de profissão, dedica os dias a cuidar de idosos, mas sente que chegou o momento de se colocar em primeiro lugar e apostar num novo desafio no Secret Story.

Sensível, divertida e assumidamente emotiva, não esconde que chora com facilidade. Ainda assim, garante que também sabe impor limites quando sente que ultrapassam a linha. Acredita no amor e não perde a esperança de encontrar o seu príncipe encantado. Transparente e justa, não tolera julgamentos nem pessoas que se intrometem na vida alheia.

Bartender e gestor de um bar nos Países Baixos, Ricardo João tem 36 anos e uma certeza, entra para ganhar.

Descontraído e vaidoso, assume a preocupação com a imagem, sobretudo com o cabelo. Romântico e fã de grandes paixões, confessa que a mãe é a sua maior apoiantes. Quer mexer com a dinâmica da Casa e garantir que à sua volta nunca haverá silêncio.

