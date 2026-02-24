Acabou o clima de paz! Luzia responde a farpas de Sara: «Tens um feitio horrendo»

No Secret Story 10, os concorrentes reuniram-se no exterior para uma nova dinâmica, mas o clima rapidamente azedou, quando Sara aproveitou o momento para dizer tudo o que pensava sobre Luzia. Não poupou as palavras e acusou a colega de ser falsa e espera que a sua máscara caia.

Por sua vez, Luzia mostrou-se chocada com a postura. Respondeu a tudo e arrasou também a colega, afirmando não gostar de si e garantiu que esta nunca fará parte da sua "matilha".

A nova edição de Secret Story arranca com um leque diversificado de concorrentes prontos para dar tudo no jogo. Entre os 22 e os 36 anos, chegam de vários pontos de Portugal e da Europa, trazendo histórias de vida intensas, ambições claras e personalidades marcantes.

O Secret Story volta a apostar em perfis distintos e surpreendentes. Há gerontólogas, empresários, terapeutas da fala, contabilistas, atletas, artistas e gestores, todos determinados a deixar a sua marca na Casa mais vigiada do País. Alguns entram para provar o seu valor, outros procuram visibilidade para as suas carreiras e há ainda quem veja no programa a grande oportunidade de mudar de vida.

Determinados, competitivos e assumidamente frontais, vários concorrentes garantem não temer o confronto nem o julgamento público. Outros preferem uma estratégia mais discreta, apostando na inteligência emocional, no sentido de humor ou numa postura silenciosa como trunfos dentro do jogo.

Entre histórias de superação, sonhos adiados e paixões por concretizar, há também espaço para o amor, mesmo num ambiente onde a pressão é constante e cada movimento pode ter consequências. Com personalidades fortes e objetivos bem definidos, os novos participantes prometem uma edição intensa, imprevisível e repleta de momentos marcantes.

No Secret Story 10, só os mais estratégicos, resilientes e autênticos conseguirão enfrentar não apenas os adversários, mas também uma Casa renovada onde cada detalhe pode influenciar o desfecho da competição.

