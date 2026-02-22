Acabou um relacionamento e está disponível para amar: Conheça Pedro

Na gala de estreia do Secret Story 10, conhecemos Pedro. Tem 26 anos e vem de Lousada. Recém-formado em Turismo, já trabalhou como segurança, mas decidiu mudar de rumo para seguir aquilo que realmente ambiciona.

Com uma infância e adolescência marcadas por desafios, acredita que as dificuldades o tornaram mais forte e resiliente. Alegre e brincalhão, admite que o seu sentido de humor pode irritar alguns colegas. Entra no Secret Story para ganhar, mostrar quem é e fazer a diferença dentro da Casa.

