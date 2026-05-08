Acertou? Luzia carrega no botão dos segredos. E este foi o resultado

No Secret Story – Desafio Final, Luzia carrega no botão dos segredos com a intenção de desvendar o segredo da semana. A tentativa foi certeira e a concorrente conquistou uma vantagem no jogo.

Recorde-se que o segredo da semana era: «Sempre que nasce o sol, um novo animal surge na casa».

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

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