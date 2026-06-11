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Acertou? Pedro arrisca no segredo da semana

No Diário do Secret Story – Desafio Final, Pedro Jorge arrisca no segredo da Semana: «Os meus concorrentes esta semana fazem uma viagem ao passado». O palpite foi errado.

Recorde-se que Afonso é o cúmplice da Voz e durante esta semana terá a missão de esconder o segredo: «De madrugada, passa na casa, uma Gala de estreia».

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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