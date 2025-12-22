No «Dois às 10», conversamos com Fábio, depois de o concorrente ter sido expulso pelos portugueses a dias do Natal. Vemos como é o Natal da família de Fábio, que explica como será a convivência entre famílias.
«Achas que a tua mãe vai gostar da Liliana?»: Resposta de Fábio não dá certezas
- Dois às 10
- Hoje às 11:55
Últimos vídeos
04:27
«Achas que a tua mãe vai gostar da Liliana?»: Resposta de Fábio não dá certezas
Hoje às 11:55
04:50
Pedro implacável com Marisa: «Não quero conselhos teus»
Há 10 min
03:05
Natal na Malveira: Concorrentes apresentam coreografia divertida
Há 17 min
05:14
Marisa alerta adversários: «Eu saio desta porta para fora e...»
Há 59 min
06:31
A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado
Há 1h e 14min
05:51
Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher
Há 1h e 32min
04:04
Liliana revela plano amoroso que tinha Fábio, mas que não avançou devido à expulsão: «Tinhamos falado em...»
Há 1h e 41min
04:13
Liliana fica destroçada com a expulsão do namorado e faz uma confissão privada à Voz
Há 1h e 51min
06:52
Pedro e Liliana 'perseguem' Leandro, que está amuado
Há 2h e 36min
05:47
Concorrentes recebem presentes de Natal inéditos da Voz. Mas há quem não reaja bem
Há 3h e 32min
07:09
Liliana em discussão com Leandro: «É como lidar com uma criança»
Há 3h e 57min
07:10
Pedro não compreende atitudes de Leandro: «Cheio de confiança»
Hoje às 15:29
10:59
Leandro recusa-se a participar em atividade com os colegas e isola-se
Hoje às 15:14
01:17
Voz surpreende concorrentes com desafio que os deixa de boca aberta
Hoje às 14:49
06:35
Liliana chora agarrada a Leandro e a emoção reina entre os dois
Hoje às 14:47
03:03
Liliana surpreendida: «Não houve uma única pessoa que ficasse feliz de eu ter o passaporte?»
Hoje às 14:02
01:19
Alta tensão: Pedro vira costas a Marisa e deixa-a a falar sozinha
Hoje às 13:40
07:09
Postura de Leandro é alvo de críticas. Liliana tenta saber o que se passa, mas leva resposta ‘torta’
Hoje às 13:39
02:45
Leandro fala sozinho no jardim: «O pior que me podiam fazer (…) O povo está a ver lá fora»
Hoje às 13:19
01:36
Esta foi a grande vencedora da prova das casas. Mas o prémio deixa todos baralhados
Hoje às 13:12
07:29
Nem numa atividade natalícia há tréguas: Liliana provoca Leandro e este responde à letra
Hoje às 13:12
05:49
Marisa não contém a emoção ao falar dos filhos. Pedro faz-se de forte, mas ‘quebra’ logo a seguir
Hoje às 13:03
05:03
Manhã na casa é marcada por desafio especial e exigente. Veja quem está à altura
Hoje às 12:08
02:35
Irá Fábio falar com Zé? Resposta de ex-concorrente do Secret Story dá que falar
Hoje às 11:58
02:35
Fábio fala de Zé e arrasa ex-concorrentes: «Especialmente depois do que eu soube ontem»
Hoje às 11:58
03:44
Fábio admite receio da reação de Liliana à sua relação com Vera
Hoje às 11:47
02:06
Leandro avisa Liliana: «Tu não me conheces de lado de nenhum (…) só estou a demonstrar o que quero»
Hoje às 11:45
01:12
Cristina Ferreira interrompe entrevista a Fábio devido a discussão na casa do «Secret Story»
Hoje às 11:43
01:49
Fábio é confrontado: «Tens receio de que a Liliana sinta algo e queira voltar para o Zé?»
Hoje às 11:39
01:49
Fábio sobre Liliana e Zé: «Não é uma maneira de se terminar»
Hoje às 11:39
03:19
Pedro não tem dúvidas quanto a Marisa: «Tu és finalista e assim é menos uma preocupação»
Hoje às 11:38
01:55
Fábio acredita que Liliana não está à espera do que vai encontrar fora do «Secret Story»
Hoje às 11:36
04:38
Fábio não acreditou que Liliana tinha namorado e acabou a dizer «destruí uma família»
Hoje às 11:35
02:14
Fábio faz revelação sobre como vai ser a relação com Liliana fora do «Secret Story»
Hoje às 11:29
03:19
Pedro e Marisa falam dos colegas: «Faz-lhes muita confusão a tua postura»
Hoje às 11:25
01:33
Fábio sobre Marisa e Pedro: «Tiveram sorte em ter o segredo separado»
Hoje às 11:24
03:06
Fábio surpreendido com apoio a Pedro: «As pessoas têm de o julgar. Não podem apoiar um "monstro"»
Hoje às 11:23
03:06
Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»
Hoje às 11:23
07:44
Pedro e Liliana ‘caem em cima’ de Leandro: «Chorão (…) andaste a manchar a imagem de toda a gente»
Hoje às 11:19
03:42
Pedro acusa Liliana: «Aproveitou para se fazer de vítima (…) é digno de óscar»
Hoje às 11:06
05:32
Depois de ser atacado, Pedro reage contra Leandro: «É um bebé amuado. Tem falta de atenção»
Hoje às 11:04
01:14
Cheia de confiança, Liliana ataca todos os rivais: «Teatro mal encenado…»
Hoje às 11:03
05:18
Leandro atira-se a Pedro e Marisa: «O burro que sou a apoiar uma pessoa por amizade…»
Hoje às 11:03
01:44
Finalista, Liliana dispara logo pela manhã e ninguém escapa à 'fúria'
Hoje às 10:55
06:52
Sofrida. Sem Fábio, Liliana chora ao espelho pela manhã. Veja tudo
Hoje às 10:24
01:18
Num "mar de desgosto": Liliana acorda pela primeira vez sem Fábio
Hoje às 10:00
03:30
Fim da amizade? Pedro acusa Leandro de o ter prejudicado na prova do passaporte
Hoje às 09:42
06:45
De aliados a rivais: Pedro acusa Leandro de aplicar estratégia contra si
Hoje às 02:28
01:22
Pedro lança farpa explosiva a Liliana. Esta foi a reação da concorrente
Hoje às 02:05
02:28
«Fiquei triste»: Gestão de tempo após prova dos familiares revolta Marisa
Hoje às 02:02
02:34
Pedro ataca Liliana após saída de Fábio: «Ele está lá fora graças a ti»
Hoje às 01:49
04:25
Pedro desabafa com Marisa sobre "traição" de Leandro: «Ele nem discutir sabe»
Hoje às 01:48
05:41
Liliana questiona amizade de Leandro e Pedro: «É a ganância que vos está a fazer falar mais alto»
Hoje às 01:45
05:03
Pedro não se conforma por Leandro lhe ter ‘retirado’ o passaporte. Eis a reação na cadeira quente
Hoje às 01:37
06:09
Culpa de Leandro? Pedro lamenta escolha do amigo: «Não há justificação»
Hoje às 01:35
02:17
«Não fiquei feliz»: Marisa não esconde desagrado com conquista de Liliana
Hoje às 01:32
07:36
Tenso! Leandro vai contra Inês: «Tu de santa não tens nada»
Hoje às 01:18
06:32
Liliana lamenta saída do namorado, em lágrimas: «Ele mudou a postura»
Hoje às 01:11
02:04
Viralizou na Internet: o momento em que Leandro deixa o estúdio a aplaudir de pé
Hoje às 01:05
02:04
Gritos e palmas sem fim: Estúdio faz ovação a Leandro após resposta polémica e o momento está viral
Hoje às 01:04
09:43
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo
Hoje às 00:51