No Secret Story 10, Eva mostra-se aborrecida com Diogo. A concorrente assume que está magoada com as investidas que o namorado tem feito a Ariana. Diogo assume que beijou Ariana durante a noite e esta desfaz-se em lágrimas.
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Aconteceu! Diogo conta a Eva que deu um beijo a Ariana e esta fica desfeita
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