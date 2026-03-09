Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo

Pela primeira vez, Diogo e Eva dormem na mesma cama. Em confessionário, Diogo confessa que já sentia muitas saudades. Também Hugo e Sara partilham a mesma cama e trocam carinhos. A certa altura, Hugo pede para ela lhe prometer que nunca mais vai confrontar o Hélder e o Ricardo João, mas Sara diz não poder fazer essa promessa pois estão num jogo. Quando Sara lhe pergunta porque é que a quer ver fora do jogo, Hugo confessa que se pode apaixonar, mas para Sara é a conversa do bandido. A verdade é que Hugo acaba por ter a iniciativa e beija Sara, que acaba por corresponder ao beijo.