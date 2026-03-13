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«Acredito zero»: Concorrentes tentam adivinhar quem vai sair já no próximo domingo

No Secret Story 10, Hélder, Eva e Liliana expõe as suas opiniões sobre quem consideram que pode sair no próximo domingo. As suspeitas apontam para Catarina, que se mostra com receio. Eva não concorda com essa ideia. Hélder dá a entender que julga que o próximo domingo não seja muito feliz para Sara.

Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

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