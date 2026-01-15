No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
Adriano Silva Martins avança notícia sobre Bárbara Parada: “Ela está a conhecer outra pessoa"
- Joana Lopes
- Hoje às 10:16
Últimos vídeos
03:47
03:54
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
Hoje às 11:07
05:08
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
Hoje às 11:05
08:17
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
Hoje às 10:58
06:50
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
Hoje às 10:50
05:09
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
Hoje às 10:43
03:59
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
Hoje às 10:41
05:18
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
Hoje às 10:36
04:24
Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”
Hoje às 10:31
06:57
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado
Ontem às 12:32
05:16
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro
Ontem às 12:30
03:42
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”
Ontem às 12:07
08:33
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”
Ontem às 12:06
05:16
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”
Ontem às 11:56
05:16
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”
Ontem às 11:55
02:28
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”
Ontem às 11:53
05:45
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”
Ontem às 11:47
05:45
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”
Ontem às 11:47
03:09
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”
Ontem às 11:40
11:49
Morte de Maycon: Tragédia ou aproveitamento público?
13 jan, 12:39
02:34
Jéssica Vieira não quer ter nada a ver com Catarina Miranda: «Ela no canto dela, eu no meu»
13 jan, 12:07
05:33
Jéssica Vieira faz confissão inédita sobre Afonso Leitão: «Tinha medo que me desse esperança de que íamos voltar»
13 jan, 12:05
05:38
Jéssica Vieira revela em primeira mão: «Tenho o coração meio ocupado»
13 jan, 12:00
03:48
Jéssica Vieira em lágrimas com infância humilde: «Nunca faltou o essencial, o resto vamos atrás»
13 jan, 11:52
05:40
Jéssica Vieira recuperou a relação com o pai após o Secret Story: «Ele foi o melhor que soube ser»
13 jan, 11:44
05:12
«Podias ter conhecido a Catarina Miranda antes»: Antes do Secret Story, Jéssica Vieira ficou «à porta» do Big Brother
13 jan, 11:33
05:43
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”
13 jan, 10:28
03:19
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas
13 jan, 10:21
03:19
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas
13 jan, 10:21
04:50
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”
13 jan, 10:17
04:50
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”
13 jan, 10:16
06:03
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”
13 jan, 10:10
01:30
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”
13 jan, 10:02
00:35
Em vídeo emotivo, Renata Reis recorda namoro com Maycon Douglas
12 jan, 11:17
00:12
Vídeo: Maycon homenageado por equipa portuguesa em jogo do campeonato
12 jan, 10:23
05:28
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória
11 jan, 19:14
04:24
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo
11 jan, 19:08
01:24
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa
11 jan, 19:03
01:49
Reviravolta inesperada! Leandro já ligou a Pedro após vitória do Secret Story 9
10 jan, 12:14
02:16
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
9 jan, 09:23
00:36
Bernardo Sousa é surpreendido por Bruna Gomes com um presente inusitado. Descubra o detalhe hilariante
8 jan, 15:10
07:47
Vânia Sá mostra a realidade do processo do parto
8 jan, 13:03
01:00
Catarina Miranda destrói Kina: «Se a minha avó fosse para um programa daqueles, fazer aquelas figuras (…) Eu ia lá buscá-la»
8 jan, 12:45
00:56
«Ela está muito traumatizada»: Catarina Miranda lança farpas explosivas a Kina
8 jan, 12:45
05:10
Marisa e Pedro são surpreendidos pelo pai dele e ela não contém as lágrimas
7 jan, 11:56
06:56
Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”
7 jan, 11:06
04:32
Tatiana Boa Nova recorda ansiedade durante o parto do segundo filho: “Deixava de ouvir o coração”
7 jan, 10:58
04:32
Piada de Ruben Boa Nova no parto de Tatiana deixa apresentadores às gargalhadas
7 jan, 10:57
00:58
Vânia Sá sofre "golpe": «O que aconteceu deixou-me paralisada»
7 jan, 10:00
09:40
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”
6 jan, 12:38
09:40
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”
6 jan, 12:37
09:40
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”
6 jan, 12:34
09:40
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”
6 jan, 12:34
09:40
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”
6 jan, 12:33
09:40
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”
6 jan, 12:31
04:21
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”
6 jan, 11:59
08:01
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”
6 jan, 11:55
08:01
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro
6 jan, 11:54
04:19
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”
6 jan, 11:49
04:19
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”
6 jan, 11:48
05:25
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro
6 jan, 11:38