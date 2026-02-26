Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Adriano Silva Martins critica Carolina Pinto: “Não está a ser honesta com as pessoas que a seguem”

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

"Tensão sexual" entre estes dois concorrentes começa a dar que falar na casa
04:31

"Tensão sexual" entre estes dois concorrentes começa a dar que falar na casa

20:47
Casal em risco de ser descoberto? Diogo questiona Liliana: «Tu não és nada ao Ricky?»
06:17

Casal em risco de ser descoberto? Diogo questiona Liliana: «Tu não és nada ao Ricky?»

20:40
Sozinhos no jardim, Eva e Diogo debatem teorias de segredos
05:34

Sozinhos no jardim, Eva e Diogo debatem teorias de segredos

20:38
Beijo durante a noite deixa a casa em alvoroço: «Deram na cama...»
03:55

Beijo durante a noite deixa a casa em alvoroço: «Deram na cama...»

19:49
O olhar não mente. Concorrentes desconfiados de que Eva e Diogo são um casal
02:12

O olhar não mente. Concorrentes desconfiados de que Eva e Diogo são um casal

19:36
Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado
01:31

Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado

19:29
Mais Vídeos

Mais Vistos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Ontem às 11:38
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo
04:26

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

Há 2h e 43min
"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta
05:57

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Hoje às 11:41
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Hoje às 13:04
Ver Mais

Notícias

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Há 1h e 28min
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Há 2h e 3min
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Há 3h e 33min
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Há 3h e 46min
Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Há 3h e 52min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Há 1h e 28min
Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares
00:14

Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares

Há 1h e 47min
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Há 3h e 33min
Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Há 3h e 52min
Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Hoje às 16:09
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
05:50

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»

Hoje às 10:37
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Há 5 min
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Hoje às 15:47
Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Hoje às 11:39
Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Ontem às 15:47
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Ontem às 08:59
Ver Mais Outros Sites