No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a gala de domingo do “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram a noite. O trio debate ainda as dinâmicas da casa, as estratégias e os momentos mais surpreendentes que estão a dar que falar.
Adriano Silva Martins critica comentário de Hugo sobre a transexualidade: “Tenho pena”
- Joana Lopes
- Hoje às 10:48
