No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a polémica em torno de Catarina Miranda e Afonso Leitão.
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Adriano Silva Martins expõe conteúdo das mensagens descobertas por Catarina Miranda: “Vi conversas de dois amigos…”
- Dois às 10
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