No “Dois às 10”, Adriano Silva Martins é surpreendido por uma mensagem muito especial da irmã, Lucrécia Silva Martins.
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Adriano Silva Martins revela sonho da irmã ligado à televisão: “Está proibida”
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