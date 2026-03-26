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Afinal, de que lado está João? O concorrente dá o seu parecer

No Secret Story 10, João mostra de que lado se posiciona após os últimos acontecimentos na casa. 

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