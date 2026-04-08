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Afinal, Diogo sabe ou não o segredo de Ariana? Os concorrentes não têm dúvidas e não calam a revolta

No Secret Story 10, todos acreditam que Diogo saiba o segredo de Ariana porque, alegadamente, os concorrentes estão constantemente sem microfone e a falar baixo um com o outro. A teoria vai mais além, pois todos pensam que Diogo possa saber o segredo de Ariana pela reação que tem às teorias reveladas pelos colegas. Diogo garante não saber o segredo da companheira.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

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