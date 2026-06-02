Afinal, é tudo «jogo»! Pedro Jorge admite estratégia para tirar Liliana do sério: «Fazer o que ela me faz»

No Desafio Final, à noite, Liliana continua chocada com a história do batom nos dentes, todos riem e Pedro Jorge atira, "não te metesses a jeito". Liliana e Pedro entram em picardia e falam da suposta agressividade de Fábio. Liliana garante que ele não é agressivo. Pedro atira "queres que fale nos Açores?" deixando Liliana muito surpreendida. No confessionário, Pedro diz que não faz a mínima ideia do que se passou no Açores, atirou para o ar e pelos vistos pegou.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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