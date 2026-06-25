Afinal, João Ricardo e Pedro Jorge têm algo em comum. E foi preciso verem a gala de estreia para perceberem o que os une

No Secret Story - Desafio Final, os finalistas assistem à entrada de João Ricardo na gala de estreia do programa. Eva, a vencedora do Secret Story 10 estava em estúdio, e a opinião que João Ricardo deu em relação à sua vitória, foi semelhante à de Pedro Jorge. Veja tudo.

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VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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