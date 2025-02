Afinal, qual é o jogo de Miguel Vicente? Afonso Leitão desvenda estratégias e revela tudo!

No «Dois às 10», Afonso, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», analisa as estratégias de Miguel dentro da casa. Cláudio Ramos conversa com Afonso sobre as provocações de Miguel e a forma como os restantes concorrentes reagem, ou não, às suas provocações. Afonso explica como desvalorizou as provocações para que Miguel não conseguisse atingir o seu objetivo. Cláudio Ramos questiona sobre a postura de Inês e de Iury perante as atitudes de Miguel, e Afonso explica que acha que Inês tenta controlar-se ao máximo e que Iury não lhe dá o que ele quer. Afonso partilha também a sua opinião sobre a forma como Miguel se relaciona com os restantes concorrentes e a sua postura dentro do jogo.

