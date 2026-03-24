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Afinal, quer ou não ficar com Eva? Diogo não deixa nada por dizer: «Eu continuo a gostar da Ariana...»

No Secret Story 10, Luzia tenta perceber o lado de Diogo e este acaba por desabafar com a concorrente. Veja a conversa completa.
 

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