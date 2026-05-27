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Afonso abre o coração e fala dos "altos e baixos" com a família e com Catarina Miranda

No Secret Story - Desafio Final, Afonso foi proposto numa dinâmica a abrir o seu coração e falar de sentimentos. O concorrente referiu que foi tudo feito por altos e baixos, principalmente em relação à família e à namorada. Veja as revelações.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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