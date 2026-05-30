Afonso acerta em cheio no segredo da semana e deixa todos em choque! O motivo é inusitado

No Secret Story - Desafio Final, Afonso acertou em cheio no segredo da semana. «Quem no altar na boca se beijar, uma noite de núpcias irá ganhar». Veja todas as reações.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro - 761 20 20 11

Sara - 761 20 20 16

Catarina - 761 20 20 19

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