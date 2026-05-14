Afonso arrasa Flávia e chama-lhe “planta” em momento polémico

Flávia tornou-se o centro das atenções depois de não ter sido escolhida por João Ricardo para o almoço especial. As reações dos colegas rapidamente deram origem a uma discussão intensa e marcada por críticas duras.

Flávia garante que não ficou magoada por João Ricardo não a ter escolhido para o almoço, mas Afonso mostra-se pouco convencido e acusa a colega de não ser coerente com as suas atitudes dentro da casa.

O concorrente explica que Flávia exige muito de Pedro Jorge, apesar de o conhecer há apenas duas semanas, mas não demonstra a mesma postura em relação a João Ricardo, que já é seu amigo no exterior. Pedro acaba por concordar com a análise e afirma que João perdeu uma oportunidade de dar protagonismo à amiga, defendendo ainda que Flávia “não tem jogo”.

A conversa sobe rapidamente de tom e Afonso reforça as críticas, afirmando que Flávia é “uma planta” e que tem receio de dar verdadeiramente a sua opinião no jogo.

Num dos momentos mais comentados da discussão, Afonso vai buscar uma planta da casa, coloca-a no sofá e atira, em tom provocador, que Flávia já está pronta para ocupar a cadeira quente.