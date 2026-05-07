Afonso assume o porquê de ter certas atitudes e tudo está relacionado com uma só pessoa

No Secret Story - Desafio Final, Flávia "encosta" Afonso à parede com atitudes que considera "menos dignas" da parte dele. A concorrente justifica-se, principalmente em relação a Liliana e Leomarte. Flávia considera que essas duas discussões subiram de tom e que algumas coisas que foram ditas, não deveriam ter sido. Afonso revela que não aceita que falem no nome da namorada e que ambos os colegas o fizeram, antes das suas palavras serem mais ríspidas.
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