Afonso deixa algo a João Ricardo dentro da mala. Saiba do que se tratava

No Secret Story – Desafio Final, após a expulsão de Afonso, os concorrentes rapidamente perceberam que este tinha um trevo na mala, e que deixou o código a João. Sem perder tempo, João foi ao quarto resgatar o objeto da mala do colega expulso.

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo aqui