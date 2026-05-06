Afonso e João Ricardo entram em picardia: «Quando fala, gageja. É vazio no conteúdo»

No Desafio Final do Secret Story, João Ricardo andou a fazer charme a Ana durante uma dinâmica. No Especial, todos assistiram às imagens e as reações foram inesperadas e deram origem a várias picardias. Entre as bocas de Marisa Susana, as comparações a Afonso e os «ciúmes» de Sara, todos foram postos ao barulho. Veja tudo.

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