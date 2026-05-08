Afonso e Liliana puxam os respetivos namorados para se atacarem e o clima azeda: «tens telhados de vidro!»

No Desafio Final do Secret Story, Liliana e Afonso confrontar-se com acusações de ambos os lados sobre as suas relações amorosas onde Liliana chega mesmo a ofendê-lo. João critica a postura de Afonso que garante que não foi ele a trazer temas do exterior. Bruno sugere a Liliana que não volte a trazer temas de fora. João tenta explicar a Afonso que a forma como ele se expressa é agressiva e intimidatória e Bruno diz o mesmo à Ariana e Daniela.



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